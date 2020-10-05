صاحبة فيديو ترويع طفلة بكلب شرس: المتهمة قريبتي وحاربتني وهقف ضد الظلم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وهى في حالة ذعر "بسبب مهاجمة كلب شرس لها فوق سطح أحد المنازل، بمنطقة العجيزى بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية.

ويظهر في الفيديو المتداول حالة الانهيار للطفلة وصراخها المتواصل وتأذّيها من مهاجمة الكلب لها، أثناء تواجدها مع أحد الأشخاص فوق سطح منزل، وتعرضها للتنمر وسط ضحكات صادرة من خالتي المتهمة التي تصور الفيديو، حيث ينتاب الطفلة حالة من الخوف والذعر، وسط محاولات واستغاثة منها لإبعاد الكلب عنها بيدها قائلة: "ياخالتوا ياخالتوا، بالله عليكى نزليني".

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت نجاح محمد، السيدة التي حصلت على الفيديو ونشرته، إنها تحصلت على الفيديو من خلال واتساب، حيث نشرته المتهمة (فيفي.ح) عبر خاصية "ستوري"، وكانت تتفاخر بفعلتها وتتنمر على الطفلة الصغيرة في سعادة بخفها وصراخها، وهو ما أثار غضبها، فأخذت الفيديو ونشرته وحررت محضر ضدها.

الطفلة ليلى كانت تصرخ "يا خالتو نزليني".. والكلب مصدر إزعاج للجيران

وأضافت "نجاح" لـ"الوطن"، أنها تجمعها صلة قرابة بالفتاة المتهمة حيث إنها زوجة خالها، لافتًا إلى أن هذا الكلب أحدث مشاكل كثيرة وأهل البيت تضرروا منه، إلى أن جاءت واقعة الطفلة "ليلى" ذات الـ7 سنوات، بعد محاولات كثيرة من السيدة الأربعينية بعدم ترويع أحد بالكلب، ولكنها باءت بالفشل.

وأشارت صاحبة المحضر، إلى أن موقف الطفلة أبكاها، وتقدمت بالمحضر، لتتفاجأ بعدها بالمتهمة تحرر محضرا ضدها بالسب والقذف ليكون "محضر قصاد محضر"، من أجل أن تجبرها للتنازل عن المحضر، ليذهبا إلى القسم ومنه إلى عرض على النيابة، قبل خروج المتهمة بكفالة ألف جنيه، فيما أضحى الملف في حيازة الحكومة.

كما أوضحت أن أهل زوجها وهم أقارب المتهمة تعاركوا معها بعد نشرها للواقعة، ووصل بهم الأمر للتعدي عليها ومحاولة طردها من المنزل، "هو ده جزاء اللي مبيرضاش بالغلط، أنا لو الزمن عاد بيا هعمل كدة 100 مرة".