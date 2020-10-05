مستشار الرئيس يرد على المشككين في صحة أعداد إصابات كورونا بمصر

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، عدم شفافية وزارة الصحة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فذكر أن هذا مرض معدٍ ليس من مصلحة أحد عدم وجود شفافية في الأعداد، موضحًا أن عدم الشفافية يعني ترك الناس دون إجراءات احترازية وهذا سيزيد المرض.

وضرب "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مثلا بالإنفلونزا الموسمية أنها ممكن تصيب بعض الأشخاص دون ظهور أعراض عليهم وقد يصيبوا آخرين لذا شدد على ضرورة ارتداء الكمامة فالأكثر الأشخاص المتسببين في نقل الفيروس هم أصحاب الأعراض البسيطة أو عديمو الأعراض.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، بأن سفراء الدول الأجنبية في مصر تواصلوا معه لتبادل خبرات مع مصر التي قدمت تجربة مميزة كانت نموذج جيد للتعامل المثالي مع الجائحة ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا والصين وحرصت مصر على تقديم العلاج والتعامل مع الحالات وفقا للبروتوكولات الطبية العالمية.