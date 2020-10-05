كريم عفيفي يعلن انطلاق تصوير "نجيب زاهي زركش"

أعلن الفنان كريم عفيفي عبر حسابه على فيسبوك، انطلاق تصوير مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني.

وكتبت كريم "بسم الله توكلنا على الله (نجيب زاهي زركش) كريم عفيفي رمضان 2021".

ويعود الفنان كريم عفيفي للدراما التليفزيونية بعمل درامي ضخم مع الفنان القدير يحيى الفخراني لعرضه في رمضان 2021.

ويشارك عفيفي في "مسرحية علاء الدين" والتي تعرض حاليا على مسرح كايرو شو مع الفنان أحمد عز ومن إخراج مجدي الهواري.

تحدث الفنان كريم عفيفي، عن مشاركته في مسرحية "علاء الدين"، مع الفنان أحمد عز، قائلا: إنه يقدم دور "قفة" في المسرحية، وهو صديق علاء الدين الذي يجسده أحمد عز، وهو دور "قرد" في الرواية الأصلية، لكنهم في المسرحية لم يستطيعوا الاستعانة بقرد، وقرروا إسناد الدور له.

وأوضح عفيفي، لمراسل برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي عبر فضائية "الحياة"، أنه انبهر بأداء أحمد عز على المسرح، ووصفه بأنه "مكسر الدنيا"، حيث وجده يتعامل مع الجمهور ويهتم بالتفاصيل، وهو يقف على خشبة المسرح، مشددًا على أنه سعيد بمشاركته في المسرحية.

وأعرب عفيفي عن سعادته بتواجد باقي أصدقائه وزملاء جيله من الفنانين على الساحة بشكل كبير، خاصةً علي ربيع وأوس أوس، الذين يقدمون مسرحية "صباحية مباركة".

وقال عفيفي في بيان: بدايتي كانت من المسرح وانطلاقتي جاءت على خشبته، ولكن العمل في مسرح كايرو شو يتميز بالاحترافية الشديدة والنظام الدقيق في كافة التفاصيل، إلى جانب الروح الحلوة التي تحيط بالمكان.

وعن شخصية "قفة" التي يقدمها في المسرحية لفت إلى أنها أضافت بهجة وروحا إلى العمل، على الرغم من أنها غير موجودة في النص الأصلي.

وأضاف مازحا: "قفة هو البديل لقرد علاء الدين في القصة الأصلية، وعشان مش هينفع نجيب قرد على المسرح اخترعنا قفة".

وتابع: "قفة أضاف أيضا بعدا إنسانيا مهما وهو قيمة الصداقة الحقيقية التي لا تهتز، حتى وإن تسببت لطرفيها في مشاكل".

وحول علاقته بالنجم أحمد عز، أكد عفيفي أنه "ميجا ستار" كما يجب أن يكون، وأنه كان مفاجاة كبيرة له داخل وخارج العرض، مضيفا: على الرغم من سعادتي الكبيرة بالعمل مع نجم بحجمه حين عرض على الدور، إلا أني لم أتصور مدى رقيه على المستوي الإنساني واحترامه للجميع ومساعدته وتشجعيه الدائم لي ولهم، وعلى مستوى العمل لم أتخيل أن يكون له هذا الحضور الكبير والتمكن في أول ظهور له على المسرح.