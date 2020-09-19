سقطات محمد علي أجير الإخوان الهارب.. سُكر وعربدة وسطو على ميراث والدته

محمد على، أجير جماعة الإخوان الإرهابية، والقناع الذي حاولت الجماعة استخدامه لإثارة البلبلة في مصر منذ عام مضى بدعوته للتظاهر، لتلقى تلك الدعوات مصير سابقاتها وهو الفشل.

وقال مصدر، إن سقطات المقاول الهارب الذي يدعي أنه مناصر للغلابة عديدة، منها شرب الخمور وتجارة الآثار.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن محمد علي، كان يشتري خمورا بقيمة تصل لـ 40 ألف جنيه شهريًا، وكان يتعامل مع الخارجين عن القانون في تجارة الآثار.

محمد على يسرق حق والدته في الميراث

وتابع أن المقاول الهارب لديه مشكلات عديدة مع أهله، ولعل أبرزها كانت مع والدته التي تطالبه بحقها في ميراثها ولكنه لا يريد أن يمنحها إياه، مشيرًا إلى أن فاتورة أقل وجبة طعام يتناولها الكومبارس الهارب كانت تصل لـ 4 آلاف جنيه.

وكان النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب دعا إلى تدشين حملة شعبية لمطالبة السلطات الإسبانية بإلقاء القبض على المقاول المصري الهارب، محمد علي، وتسليمه للسلطات المصرية في أقرب وقت.

نائب برلماني يدشن حملة شعبية لمطالبة أسبانيا بتسليم المقاول الهارب

وقال جون، في بيان له: "الهارب محمد علي، اتخذ من مقر إقامته في إسبانيا ملجأ آمنا للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وبث الأكاذيب والشائعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول في العلاقات بين الدول المختلفة"، لافتا إلى أن "مصر تتبع سياسات نظيفة لا تقبل بأن تتحول هي إلى مقر للهجوم على أي دولة أخرى".

وأوضح جون، أن المقاول المصري الهارب مدان بأحكام جنائية في مصر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي، وأن "تسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة، ولا علاقة للأمر بحرية الرأي والتعبير".

وأضاف جون: "الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي يظهر حجم غضب الشعب المصري مما يحدث ومن الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة ومن هذه الرغبة المحمومة في إسقاط مصر".

وأكد جون، أن "هناك أشكالا متعددة لإظهار ما في صدور المصريين تجاه هذا المرتزق الذي تتخذه جماعة الإخوان واجهة لتنفيذ أغراضها ومحاولة إرباك المشهد في مصر".

يُذكر أن المقاول الهارب محمد علي، يعيش في إسبانيا بمنزل اشتراه بمليون و250 ألف يورو، ولديه شركة برأس مال يتخطى مليون يورو.