وزير التعليم: إعلان نتائج امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية 7 أكتوبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية ستكون يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 7 و8 أكتوبر.

وتابع: "سوف ترسل الوزارة بريدا إلكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور) ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها".

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT) لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الأمريكية بعد تعليق امتحانات SAT في جمهورية مصر العربية.