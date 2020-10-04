تعليم القليوبية: مدارس التعليم الفني جاهزة للعام الدراسي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، طه عجلان، جاهزية كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية.

جاءت تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خلال مشاركته في اجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الأحد، عُقد بتوجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، برئاسة نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، وبحضور رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، الدكتور محمد موسى عمارة، وعدد من قيادات الوزارة.

كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ممثلين في عاطف سلامة، وكيل المديرية، والمهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني، وقيادات التعليم الفنى بالقليوبية، وذلك لمناقشة نظام الدراسة بمدارس التعليم الفني للعام 2020 / 2021.

وقال "عجلان" إن كافة مدارس التعليم الفني والقطاعات التابعة له، تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، حيث تجري أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال عاطف سلامة، وكيل المديرية، إنه يجري العمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة والتدريب العملي داخل الورش، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أي تزاحم خلال الدخول والخروج، وإجراء المسح الحراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.