مخرج "منار والجرار": أجهز فيديو جديدا لدعم "رمز السفينة" في المنوفية

كشف عاصم أبو العلا مخرج فيديو "رايحة فين يا منار رايحة أنتخب الجرار"، عن تجهيز فيديو دعائي جديد لدعم أحد مرشحي مجلس النواب عن محافظة المنوفية حاصل على رمز السفينة في كشوفات الناخبين في إحدى دوائر محافظة المنوفية، رافضا الإفصاح عن اسم المرشح.

وأكد مخرج فيديو "منار والجرار" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك عددا من المرشحين سيقوم بتجهيز فيديوهات لهم كل فيديو يعتمد على طريقة مختلفة عن الأخرى في عدد من الدوائر الانتخابية.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو انتخابات مجلس الشيوخ السابقة لقي مشاهدة واسعة وسخرية من البعض لبساطته، في بدايته جملة "راحة فين يا منار راحة أنتخب الجرار" في إشارة لدعم مرشح لمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، والحاصل على رمز الجرار الزراعي.

وشهدت الدوائر الانتخابية في محافظة المنوفية، تواجدا طفيفا للمرأة من المرشحات على النظام الفردي، حيث تقدمت 4 سيدات فقط في مواجهة 168مرشحا من الرجال، وبالنسبة المئوية فإن نسبة مشاركة المرأة في مواجهة الرجال تكون كل امرأة مرشحة في مواجهة 41 مرشحا من الرجال.

وشهدت القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب من السيدات تواجد كل من، رابعة هاشم عبد الهادي عوض عن دائرة أشمون، ومشيرة همام عن دائرة الباجور، وهيام بلال سليمان عن دائرة منوف والسادات وسرس الليان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي عن دائرة شبين الكوم.

واستبعدت لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، 7 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم لأسباب مختلفة منها عدم اجتياز الكشف الطبي لعدد 4 مرشحين، وعدم استكمال البعض الآخر لأوراق ترشحه، حيث تم قبول أوراق 168 مرشحا في جميع دوائر محافظة المنوفية .