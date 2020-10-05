لأول مرة يمر بطنطا.. انطلاق قطار بورسعيد-سوهاج بعد 6 سنوات توقف

انطلق قطار بورسعيد- سوهاج اليوم، بعد انقطاع دام 6 سنوات من رصيف محطة سكة حديد بورسعيد، كما انطلق لأول مرة قطار من بورسعيد متجه إلى طنطا.

وقال المهندس ميشيل ظريف مدير إدارة حركة محطة سكة حديد بورسعيد إن القطار رقم 186 درجة ثانية مميزة وثانية مكيفة يخرج من بورسعيد فى الساعة 8.30 صباحا متجه إلى سوهاج الساعة 9.15 مساء لأول مرة بعد انقطاع دام ست سنوات، كما من المقرر انطلاق قطار رقم 970 درجة أولى وثانية مكيفة من بورسعيد إلى سوهاج وذلك ابتداء من 20 أكتوبر الجارى فى الساعة 9.40 دقيقة ويصل الساعة 21.45 مساء.

وأضاف ظريف أنه لأول مرة اعتبارا من اليوم ينطلق القطاران درجة ثانية مميزة رقم 1114 الساعة 14.10 مساء من محطة بورسعيد إلى محطة طنطا فى الساعة 19 مساء ورقم 1115 الساعة 5 صباحا ويصل 9.30 صباحا.

وأكد مدير إدارة حركة محطة سكة حديد بورسعيد أن إطلاق هذه القطارات يأتى فى إطار تلبية وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لمطالب الركاب خاصة فى بورسعيد وتوفير خطوط القطارات لكل محافظات مصر.

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، افتتح محطة السكة الحديد ببوسعيد بعد تطويرها فى يناير الماضى بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه، بحضوراللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وتفقد وزير النقل المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الأكسراى بها ووجه بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات فى كافة المحطات الرئيسية والمركزية بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة.