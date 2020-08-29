مخطط "النقل" لإنشاء محطة سكة حديد قليوب لركاب الوجه البحري

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن البدء في وضع خطة مستقبلية لإنشاء وتنفيذ مشروع محطة سكة حديد قليوب الجديدة بالقليوبية لاستقبال قطارات الوجه البحري وأهالي بحري، لتخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس والجيزة، مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد تسعى إلى تخفيف الزحام الرهيب بمحطة مصر برمسيس بإنشاء محطتين سكة حديد جديدة، الأولى في بشتيل لقطارات الصعيد، والثانية في قليوب لقطارات الوجه البحري.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مخطط وزارة النقل لإنشاء محطة سكة حديد قليوب الجديدة لركاب الوجه البحري، يتمثل في تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم مجمع ورش لصيانة العربات والجرارات، والثانية تضم إنشاء محطة ركاب كبيرة بها مول تجاري لخدمة قطارات الوجه البحري، وسيتم البدء في تنفيذها حال انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشروع مطلع 2027، وأن محطة قليوب تضم محطة رئيسية وورشة كاملة للعربات والجرارات، وحوش محطة يسع إلى 4 سكك ومحطة طوالي إلى القطارات التي ستستمر إلى محطة مصر برمسيس والجيزة، فضلًا عن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، منوهًا إلى أنَّ ذلك يعد نواة مركزية جديدة إلى منظومة النقل العام في مصر.

وأشار المصدر، إلى أنَّ محطة سكة حديد قليوب ستكون مجاورة لوصلة مترو قليوب المخطط إنشاؤها من شبرا الخيمة حتى قليوب، ضمن مشروع مد الخط الثاني للمترو، حيث يمتد المسار موازيا لخط السكة الحديد من شبرا الخيمة وصولا إلى محطة سكة حديد قليوب بطول 8.7 كم، شاملا 5 محطات سطحية.

ووفقا للمسار المخطط تشمل الوصلة المنطلقة من محطة شبرا الخيمة في اتجاه موازي لمسار شريط السكة الحديد 5 محطات هي "ميت نما" و"الدائري" و"ميت حلفا" و"كوم أشفين" و"محطة سكة حديد قليوب"، حيث ينطلق المسار سطحيا باستثناء مناطق التقاطات المرورية التي مخطط يتم إنشاء بها كباري علوية يعبر خلالها المترو، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون محطة سكة حديد قليوب جاهزة للركاب في 2032.

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل العمل على تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية بعد إهمال دام ما يقرب من 40 عاما دون تحديث، لافتا إلى أن سكك حديد مصر ستكون عالمة بعد تنفيذ الخطة الشاملة للتحديث والتي تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات وتحديث نظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثه.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن" إن الدولة لديها خطة شاملة لتخفيف الزحام المروري عن ميدان رمسيس بالقاهرة، حيث تم التخطيط لتنفيذ وإنشاء مشروع محطة سكة حديد بشتيل الجديدة لخدمة قطارات الوجه القبلي وأهالي الصعيد، كما أن لدينا خطة مستقبلية لإنشاء محطة سكة حديد قليوب الجديدة بالقليوبية لخدمة قطارات الوجه البحري وأهالي بحري، لافتا إلى أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا نحو مليون راكب على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشددا على أن هناك تعليمات بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، لتقديم كل الحماية والسلامة للركاب والعاملين.