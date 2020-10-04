محافظ بورسعيد: إنشاء 400 مصنع في المدينة على 8 آلاف فدان

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد، الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا إنه أكبر انتصار حقيقي لمصر وللأمة العربية في العهد الحديث، ووضع مصر على طريق التنمية، على غرار ما فعلت ثورة 30 يونيو التي حولت مصر من التخبط إلى الاستقرار.

وأضاف "الغضبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "extra news": "نحن نعمر بلدنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤسس تؤسس أكثر من 400 مصنع على مساحة 8000 فدان، إذ حضر الرئيس السيسي الاحتفال بالعيد القومي المدينة ويعد أول رئيس مصري يحضر للاحتفال بالمحافظة منذ 54 عاما وأهدى الرئيس شباب بورسعيد عقود تمليك لـ 85 مصنع لتتحول بورسعيد مركزا للتصدير للدول العربية والإفريقية".

وأوضح محافظة بورسعيد، أنه جرى تخصيص 54 مصنعا أسستهم الهيئة العربية للتصنيع من أصل 118 مصنع للعمل في الوقت الحالي لتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد ومصر كما تعمل الدولة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى وجود مصانع جديدة للمبات الموفرة ومصنع تصنيع السماد ومصنع أواني الطهي الذي أوقف الاستيراد من كوريا والصين وأصبح يغطي الاستهلاك المحلي ويصدر للخارج.

وأشار "الغضبان" إلى أن المسئول عن الأول عن إنهاء إجراءات الاستثمار للمستثمرين الجدد هو المحافظ، وليس أي شخص آخر من أجل العمل على سرعة انتهاء الأوراق وشكر الغضبان الرئيس لاهتمامه بمحافظة بورسعيد فبدأ الاهتمام في نوفمبر 2015 بعد شهور قليلة من افتتاح قناة السويس، بحيث أسست مصر حالية أكبر منطقة حرة على مساحة 36 كيلو متر مربع شرق بورسعيد كم سيتم افتتاح خلال شهور قليلة أكبر مزرعة سمكية في العالم التي أشرف على تأسيسها جهاز الخدمة الوطنية بالإضافة إلى استعداد المحافظة لبدء عمل في مصنع إنتاج اللوادر الجديدة بالإضافة إلى منطقة الاستثمار في المحافظة التي تصدر 54 % من جحم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.

وأردف الغضبان، أن مشروع التأمين الصحي في بورسعيد كان أحد أحلام الشعب المصري التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وسيتم تطبيقه في باقي المحافظات فقد تم إجراء 26 ألف عملية جراحية سنة ولا توجد قوائم انتظار للعمليات كما اعتمدت المحافظة التحول الرقمي لتكون أول محافظة في الجمهورية تطبق ذلك وسط اهتمام بتوسيع الطرق وتغيير الوجه الحضاري لبورسعيد إلى الأفضل لكي لا يشعر المستثمر بفرق كبير بين المحافظة الساحلية والمدن الأوروبية التي يأتي منها.