منافسة حامية بين الحزببين والمستقلين بـ"انتخابات النواب" في الصف

اشتدت حدة المنافسة منذ ساعات بين الحزبين والمستقلين في دائرة الصف، وسط جو مشحون وإطلاق شائعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا والبيانات لدرءها.

وعكف 18 مرشحًا عن دائرة الصف منهم 3 ينتمون إلى أحزاب مختلفة وهم: أحمد سعد نوصير حزب مستقبل وطن، ومعتز الدريملي حماة وطن، ووجدي الصفتي حزب النور، إضافة إلى جمال أبو عوض والمستشار عربي زيادة ومحيي الزيادي خالد عليان، على عقد مؤتمرات شعبية وزيارات ميدانية لعائلات الصف ومناطق نفوذهم، خاصة أنَّ هذه الدائرة لا تعتمد كثيرًا على اللافتات حيث تعتمد في المقام الأول على الزيارات والمؤتمرات الشعبية.

وقال المهندس عصام توني من سكان الصف، إنَّ الانتخابات البرلمانية ستكون الأكثر إقبالًا من جانب الناخبين وستكون الأكثر شراسة من انتخابات 2015 وذلك لرغبة أهالي الصف في اختيار من يمثلهم ويلبي احتياجاتهم من صرف صحي ومياه وبطالة ورصف طرق وغيرها من الاحتياجات التي تجعل الصف مركزًا متقدمًا تنمويًا

وأضاف "توني"، لـ"الوطن"، أنَّ الأكثر حظًا هو من يستطيع أن يكون وسط الجماهير، مشيرا إلى أنَّ عدد كبير من الوجوة القديمة والجديدة يعتمدون على خدماتهم ورصيدهم في الشارع فضلًا على مناطق نفوذهم.

وعن انتخابات 2015، بين أنَّ أشهر من خاضها "علاء عابد ونافع هيكل وأحمد سعد نوصير ومحيي الزيادي"، متابعًا أنَّ "أحمد سعد نوصير كان الحصان الأسود لكن تحالف عابد مع هيكل أنهى المعركة مبكرًا، وجاءت نتيجة الانتخابات بفوز سعد الجمال وعلاء عابد ونافع هيكل".