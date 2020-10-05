في 3 دقائق.. شقيقان يقتلان جارهما بـ"الساطور" وسط الشارع بالدقهلية

قررت النيابة العامة حبس عامل لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جاره طعنا بالساطور، بمعاونة شقيقه، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار شقيق المتهم الهارب، لضلوعه في الجريمة.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بالمشاركة مع شقيقه، وأن سبب ذلك خلافات قديمة بينهما، وأنها لم تستغرق سوي 3 دقائق، وسط الشارع في شربين.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية رأس الخليج، التابعة لمركز شربين لمأمور المركز ، بمصرع شاب نتيجة التعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين مقتل أحمد الحاج شتا، 35 سنة، منجد أفرنجي انتريهات، وكشفت التحريات بتورط كلا من "رضا. ع. ال"، وشقيقة "ع. ع. ال"، سواق نقل، بقتل المجني عليه، بعد أن تربص به الاثنين خارج محل حلاقة، أثناء قيام المجني عليه انتظار دوره بالمحل، فقام الشقيقتن بجذبه من الداخل، وانهالوا عليه بالطعنات، بواسطة أسلحة بيضاء (ساطور ومطوة)، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

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