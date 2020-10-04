استقرار الدولار بانتهاء التعاملات اليومية في عدد من البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة بانتهاء التعاملات اليومية، بعد انخفاضه قرشًا خلال منتصف اليوم، حيث 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار عقب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منتصف التعاملات، مع بدء التعاملات الأسبوعية.

وانخفض سعر الدولار في عدد من البنوك، منها بنكي بلوم وعودة ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأقل سعر للدولار فهو في المصرف المتحد، حيث سجل الدولار انخفاضًا أكثر ليصبح بـ15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في البنوك التي تعمل في مصر.

في السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.56 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة؛ نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود، وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.

وشهدت أسعار الدولار استقرارًا خلال الأيام الماضية وحتى الساعات الأولى من التعاملات اليومية اليوم الأحد، إلى أنَّ جاء الانخفاض في سعره خلال منتصف التعاملات.