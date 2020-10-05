"جاري الفحص".. الخطوات والأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس الحكومية

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التحويل بين المدارس الحكومية، والذي استمر حتى الأول من أكتوبر الجاري، بعد قرار الوزارة بتمديده لمدة اسبوعين حرصًا على مصلحة الطلاب الراغبين في الانتقال بين المدارس المختلفة.

وقالت الوزارة إنه يجرى حاليًا فحص طلبات التحويل وتوزيعها على المدارس المتاح فيها أماكن، دون التطرق إلى المدارس مرتفعة الكثافة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور بسبب ما تتميز به من سمعة طيبة تربويًا وعلميًا، خاصة في ظل وضع خطط جديدة للعام الدراسي الجديد ومواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خفض الكثافات الطلابية الى أقصى درجة ممكنة، حفاظًا على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية .

وحددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية التحويل، منها:

- استمرار وجود عبارة "جاري الفحص" على الطلب الإلكتروني يعني أنه لا يزال محل نظر، ولم يتم البت فيه، وجاري دراسته.

- لن يتم قبول أي طلب تحويل يدوي تقدم به ولي الأمر في أي جهة تعليمية.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم في المدارس الحكومية.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- في حالة وجود أي تعديل يُرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يُرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتُقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، سواء بعدم قبول الطلب، أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للإخوة (يرفق بيان قيد للإخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع، وذلك طبقًا للكثافات.