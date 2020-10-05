كنائس مصر تحيي ذكرى نصر أكتوبر بدق الأجراس وبرقيات التهاني

بدق الأجراس وبرقيات التهاني، جاءت مشاركة الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" في احتفالات ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر المجيدة.

الأرثوذكسية: سندق الأجراس في ساعة الصفر

وأعلن القس بولس جليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، تقرر أن تدَق أجراس الكنائس في ربوع مصر، وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر غد الثلاثاء، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي تحرص عليه سنويا، وتقام الاحتفالات الخاصة بتلك المناسبة في إيبارشيات الكرازة المرقسية، بتعليمات من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

الكاثوليكية: ندعو الرب أن تكون مناسبة ملؤها السلام والرخاء..

وهنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر، قائلا في بيانه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

الإنجيلية: ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر، وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة، أن يعيدها على الشعب المصري العظيم، وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، التي تعكس أصالة الشعب المصري العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".