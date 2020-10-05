نورت بلدك.. دليل المصريين في الخارج للتواصل مع الحكومة

تعتبر مبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، دليل المصريين في الخارج للتواصل مع الحكومة، لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، وتضمنت استقبال وحصر المسجلين باستمارة "نورت بلدك" من المصريين العائدين من الخارج.

وترصد السطور التالية دليل المصريين في الخارج للتواصل مع الحكومة، كما يلي:

تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحوي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.

توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة.

شهد العمل في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة، طرح استمارة نورت بلدك وإتاحتها إلكترونيا، ما مكن عددا كبيرا من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها.

جرى تحليل بيانات العائدين من الخارج لتحديد مؤهلات كل فرد واحتياجاته المهنية، حتى تتوافق مؤهلات مع احتياجات سوق العمل الداخل، لإيجاد فرص عمل حقيقية لجميع من سجل باستمارة نورت بلدك.

جرى افتتاح المرحلة الثانية للمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.

جرى توفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج ضمن مبادرة "نورت بلدك".

جرى الاتفاق على توظيف عدد من العائدين من الخارج من محافظة الغربية في تخصصات مختلفة بالمشروع.

ساعدت مبادرة نورت بلدك على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج، والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.

العائدون من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة.

يتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم، لتعزيز كفاءاتهم مع ربطها باحتياجات سوق العمل.

خلق فرص عمل مناسبة لهم تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة.

التعامل مع المصريين العائدين من الخارج يكون في إطار خطة الدولة الشاملة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.

جار العمل على إعداد دراسة كاملة من قبل فريق العمل المشترك من وزارتي الهجرة والتخطيط، وتشمل تحليل بيانات المسجلين وحصر فرص العمل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.

يتم العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص العمل للعائدين سواء من خلال فرص العمل بالمحافظات أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جرى التعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة بيانات إلكترونية بعنوان "نورت بلدك".