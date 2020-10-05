استخراج "مسمار" 4 سم من رقبة شاب بمستشفى المنصورة الدولي

نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، بمحافظة الدقهلية، في استخراج "مسمار" معدني، يبلغ طوله حوالي 4 سنتيمترات، من رقبة شاب، كان يعاني من تجمع دموي في الناحية اليمنى من العنق.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الشاب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، ليتم الكشف عن وجود "جسم غريب" في الرقبة، وبالعرض على فريق قسم جراحه الأوعية الدموية قرر سرعة إدخال المريض غرفة العمليات على الفور، لعمل استكشاف لشرايين وأوردة الرقبة، والسيطرة على النزيف، واستخراج ذلك الجسم الغريب، الذي تبين أنه "مسمار" بطول حوالي 4 سنتيمترات، وأكد "مكي" أن مثل هذه العمليات الدقيقة تُعد من الجراحات العاجلة والمتقدمة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى إدارة المستشفى، وإلى الفريق الطبي المكون من كل من الدكتور إسماعيل حامد، اخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور ماجد عبد الله، طبيب جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عمرو السمري، طبيب جراحه الأوعية الدموية، والدكتور أحمد سامي، طبيب التخدير، وباقي الفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين.

ووعد "مكي" الفريق الطبي بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيراً إلى أن المريض خرج من غرفة العمليات في حالة طبية ومستقرة، وأن الجميع يعملون على قدم وساق، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية، مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان فريق طبي بنفس المستشفى قد أجرى، في وقت سابق أمس الأحد، ولأول مرة، عملية تدخل علاجي بالقسطرة لمريضة مصابة بالفشل الكلوي، تبلغ من العمر 57 سنة، كانت تعاني من ضيق شديد في وصلة الغسيل الكلوي، حيث تم توسعة الوصلة باستخدام "بالونات عالية الضغط".