محافظ الفيوم: ما سدد في مرحلة التقاضي يخصم من قيمة "تصالح البناء"

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن ملف التصالح على مخالفات البناء في المحافظة يسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلي أنه فتحت أكثر من 70 مركزا لتلقي طلبات التقديم على التصالح، ما قلل الضغوط على المراكز التكنولوجية، التي كانت تتلقي الطلبات خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجمالي الطلبات وصل إلي 86 ألف، والمخالفات المرصودة 97 ألف، مؤكدا أنه مازال لديهم لجان يومية؛ لرصد المخالفات التي لم تحرر محاضر لها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن لديهم منهج وفلسفة يسيرون بها، وهذا هو الهدف من القانون، مشددا على أنه "بانتهاء مدة القانون مش عاوزين يبقي في حد كان المفروض يقدم في قانون التصالح، وميبقاش تحت مظلة القانون".

وتابع المحافظ: "هناك بعض المخالفات وصلت إلي مرحلة التقاضي، وكانت جاية أحكام ولسداد الرسوم، وأن كل ما سدد لو كان أقل من قيمة التصالح الكلية، تخصم من قيمة التصالح، على أساس أن ده حق الدولة واسترد بصورة قضائية قبل كده، ولو في فرق بيتم دفعه بعد ذلك، وكل ملف يتم دراسته بعناية فائقة، إذا كان هناك محاضر دفع سابقة أو أي إجراءات تمت على العقار في المخالفات".

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلي أن الفترة الماضية كان هناك 36 ألف عقار، تم التعامل على المخالفات الموجودة بهم عن طريق الإزالة: "في بعض الناس بتقوم بإزالة الأدوار المخالفة بنفسها، حتي لا يكون تحت طائلة القانون، وهو ما حدث بالفعل في محافظة الفيوم في بعض الحالات".

وأوضح المحافظ، أن قانون البناء 119 لسنة 2008 يحقق الكثير من الهدف النهائي للملف: "ميبقاش عندنا عقار موجود في مصر بصفة عامة وعليه مخالفة بناء، وما زال قائم وبه مواطنين، علشان في الآخر هذا العقار يكون تصنيفه غير قانوني، ويكون تحت طائلة الإزالة أو عدم توصيل مرافق"، مشددا على أنه "مش ده اللي احنا عاوزين نوصله ولكن احنا عاوزين نخلي الناس كلها تحت طائلة قانونية واحدة، ويكونوا مستقرين اجتماعيا في أماكن سكنهم".