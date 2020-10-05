"أسطورة الكيميا" لطلابه بالسويس: "عندي فلوس لو ولعت فيها مش هتخلص"

من جديد، عاود أباطرة الدروس الخصوصية عملهم في "السناتر" بمحافظة السويس، رغم القرارات المشددة الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، بمنع عودة عمل هذه السناتر داخل المحافظة، إلا أنها فتحت أبوابها لاستقبال آلاف الطلاب، مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.

وبدأت بعض الألقاب التي تجذب الطلاب، مثل "أسطورة الكيمياء"، و"بلدوزر اللغة الإنجليزية"، و"صاروخ العربي"، في الضرب بقرارات منع عودة العمل بالسناتر عرض الحائط، واستقبلوا الطلاب في أشهر مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، وأعلنوا عن أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المشاركة في المجموعات بالحجز المسبق.

ومن بين السناتر التي استقبلت الطلاب، سنتر "المستر"، داخل نقابة التجاريين، وعدد آخر من السناتر في شوارع "الشهداء" و"النمسا"، كما عادت سناتر الدروس في مناطق "فيصل" و"السلام" للعمل، في الوقت الذي جددت فيه مديرية التربية والتعليم بالسويس، عبر بيان لها، التأكيد على استمرارها في مواجهة الدروس الخصوصية، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإغلاق "سناتر" الدروس الخصوصية.

"ياسر علي"، موظف، ولي أمر أحد الطلاب في الصف الثالث الثانوي، أعرب عن أسفه لما وصفها بـ"الأوضاع الصعبة جداً"، التي وصلت إليها مراكز الدروس الخصوصية في محافظة السويس، حيث تستغل الأسر وتستنزف مواردها، بالإضافة إلى ممارسات بعض مشاهير أباطرة الدروس الخصوصية، الذين يلجأون إلى أساليب "غير مقبولة".

وضرب "علي" مثالاً على تلك التصرفات التي تترك أثاراً سلبية لدى الطلاب، يتمثل في أحد المدرسين يُطلق على نفسه لقب "أسطورة الكيميا"، يحرص دائماَ على التباهي بما حققه من ثروة أمام الطلاب، نتيجة عمله بالدروس الخصوصية، لدرجة أنه قال للطلاب، في إحدى المرات: "عندي فلوس لو ولعت فيها مش بتخلص".

وكشفت محاضر تهرب ضريبي، تم تحريرها بحق عدد من محترفي الدروس الخصوصية في محافظة السويس، عن حصول بعض المدرسين على مبالغ خيالية نتيجة عملهم في "السناتر"، تصل إلى 300 ألف جنيه شهرياً، حيث تمت إحالة تلك المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وشملت عدداً من المدرسين ممن يطلقون على أنفسهم ألقاباً خاصة بكل مادة.

وأكدت التحريات أن المدرس، الذي يطلق على نفسه لقب "أسطورة الكيميا"، يحقق عائدات تتراوح بين 250 ألف و300 ألف جنيه شهرياً، نتيجة عمله بالدروس الخصوصية، في عدد من السناتر بمناطق مختلفة من محافظة السويس.