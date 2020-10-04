3 مدرسين جمعوا 700 ألف في شهر من الدروس الخصوصية: الأسطورة والبلدوزر

ألقت قوات الأمن، القبض على ثلاثة معلمين بمحافظة السويس، بتهمة التربح من الدروس الخصوصية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، ليصل إجمالي ما يحصل عليه الثلاثة لنحو 700 ألف جنيه.

وحصرت مباحث التهرب عدد الطلاب المسجلة أسماؤهم بكشوف الحضور والمبالغ المالية المدفوعة منهم لأحد المدرسين المسؤولين عن مركز دروس خصوصية بالسويس، وتبين أنَّ "المركز الواحد يتردد عليه أكثر من 500 طالب شهريًا، وكل طالب يدفع 150 جنيًا في الشهر ليحصل المدرس في النهاية من المركز الواحد على 70 ألف جنيه شهريًا".

"أسطورة الكيمياء" لقب أطلقه أحد معلمي الكيمياء على نفسه، الذي يحصل شهريًا على مبالغ مالية تترواح من 250 ألفًا إلى 300 ألف جنيه، مقابل منحه دروسًا خصوصية لطلاب الثانوية العامة، وفق ما أكّدته التحريات.

أما "بلدوزر الإنجليزي" فهو لقب لأحد معلمي اللغة الأجنبية في السويس أيضًا، عُرف به بين طلاب الثانوية العامة، وبينت التحريات أنَّه يحصل نظير الدروس الخصوصية التي يعطيها لطلابه على 200 ألف جنيه شهريًا.

كما كشفت التحريات كذلك، حصول مدرس لغة عربية على ما يقرب من 200 ألف جنيه شهريًا مقابل الدروس الخصوصية التي يمنحها لطلاب الصف الثالث الثانوي.

الواقعة كشفتها محاضر التهرب الضريبي، بعدما عادت مجموعة من مراكز الدروس الخصوصية للعمل داخل محافظة السويس، بأماكن مختلفة من بينها حي السويس وحي فيصل، والتي كانت أغلقت بسبب فيروس كورونا، حيث أحيلت المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وشملت عددًا من المدرسين من بينهم من يطلقون على أنفسهم ألقابًا خاصة بمدرس كل مادة.