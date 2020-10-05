"طور وغير" تنظم يوما افتراضيا للتوظيف برواتب تصل لـ2300 جنيه

تنظم مبادرة "طور وغير"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يوما افتراضيا للتوظيف المفتوح دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث يتيح للشباب التقدم للالتحاق بفرص العمل والوظائف التي توفرها الشركات المشاركة في المبادرة، من خلال التواصل مع مسؤولي التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية أثناء التواجد بالمنزل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الوظائف المطلوبة، والرواتب، وتفاصيل اليوم الافتراضي المفتوح، التاريخ، الساعة، تعريف يوم التوظيف المفتوح، الشركات المشاركة في المبادرة، وطريقة التسجيل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد يوم التوظيف الافتراضي المفتوح

تقدم مبادرة طور وغير يوم التوظيف الافتراضي المفتوح يوم 6 أكتوبر 2020، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

الشركات المنضمة ليوم التوظيف الافتراضي المفتوح

ـ إحدى شركات الموبايلات الكبرى.

طريقة التقديم للالتحاق باليوم الافتراضي المفتوح والبيانات المطلوبة للتسجيل

ـ يتم التسجيل من خلال الضغط هنا.

ـ كتابة الاسم، السن، رقم الهاتف المحمول.

ـ تسجيل العنوان والمحافظة التابع لها المشارك.

ـ اختيار المؤهل والتخصص الدراسي.

ـ تحديد الوظيفة.

ـ هل هناك خبرة في نفس المجال؟.

ـ هل المتقدم لديه خبرة في مجال الموبايلات؟.

ـ الكورسات والتدريبات التي حصل عليها المتقدم.

ـ تحديد جنس المتقدم.

ـ كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

ـ تحديد جنس المشارك، وعدد سنوات ومجال الخبرة.

الوظائف المطلوبة

وظيفة مندوب مبيعات Sales Promoter.

أماكن العمل

ـ الإسماعيلية.

ـ السويس.

ـ الشرقية.

ـ بورسعيد.

متطلبات الوظيفة

-حاصل على مؤهل عال أو متوسط.

-يشترط خبرة مسبقة في مجال الموبايل لا تقل عن 6 أشهر.

-يجب أن يكون المتقدم لديه مهارات تواصل مع العملاء، ومهارات البيع بصورة ممتازة.

- سن المتقدم لا يتعدى 30 عاما.

ـ أن يكون المتقدمين من الذكور فقط.

مميزات الشركة

- مرتب ثابت 2300 جنيه + عمولات مرتفعة.

- تأمين صحي + تأمين اجتماعي.

- تدريب مدفوع الأجر.

- فرص للترقية حسب تقييم الاداء.

مواعيد العمل

8 ساعات عمل + يوم إجازة أسبوعيا.

وأشارت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، إلى توفير تدريب مجاني للمنضمين لليوم المفتوح من قبل المبادرة، قبل إجراء المقابلات الشخصية، لزيادة فرصة القبول في الوظيفة، المتقدم لها المشارك.