"فراشة" دمياط ترقص في جولة انتخابية.. وأهالي: جار تغيير محل الإقامة لدعم الدكتورة

"مرشحة الشباب وصوت الغلابة وصوت المرأة".. بهذه الكلمات، قدمت الشابة فاطمة سامي، صاحبة الـ28 عاما، والمرشحة لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، التي تضم مراكز "كفر سعد، فارسكور، والزرقا"، نفسها للناخبين، ما دفع العديد من الشباب للالتفاف حولها ودعمها.

التعليقات التي صاحبت إعلان ترشح فاطمة، التي تعد أصغر مرشحة لمجلس النواب، جاءت مثيرة للجدل، وبينها: "جار تغيير محل الإقامة لدعم الدكتورة فاطمة"، و"الخلوقة فراشـة دمياط نائبة الغلابة بإذن الله"، و"الصاروخ أصبحت مرشحة الشباب الدكتورة فاطمة سامي".

وجاءت في التعليقات على ترشح فاطمة للبرلمان، توقعات بانتصارها من الجولى الأولى للانتخابات، وبينها: "معتقدش ضميرك وقلبك هيطاوعك تعطي صوتك لحد غير الفراشة"، و"مجلس النواب يفتح أبوابه على مصراعيها لفراشة دمياط لتحلق في سماء البرلمان"، و"صوتك أمانة هتتسأل عليها"، و"نعم ونعم وألف نعم، سيري على بركة الله ونحن معك، كل الدعم يا دكتورة، كل الدعم يا فراشة، كل الدعم يا قمر".

وعقدت المرشحة مؤتمرا جماهيريا في عزبة أبوعدوي، الكائنة في دائرة مركز كفر سعد، لعرض برنامجها الانتخابي على أهالي الدائرة، والتعرف على مشكلاتهم.

ولم تفوت المرشحة، مناسبة المشاركة في نهائي دورة كفر المنزلة، كما رقصت على حصان، خلال جولة انتخابية لها بقرية الوسطاني، على أنغام الطبل والزمر.

وفاطمة سامي توكل، المرشحة لعضوية مجلس النواب، حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة المنصورة، كما حصلت على دبلومة في القانون العام والجنائي، وحصلت على ماجستير في العلوم الجنائية.

وتعمل فاطمة، مستشارة قانونية للنقابة الفرعية للعاملين في الزراعة والري والصيد بمحافظة دمياط، وباحثة دكتوراه في القانون الجنائي، وتخوض سباق الانتخابات على الدائرة الثانية، وتنافسها مرشحة سيدة أيضا من بين 48 مرشحا.