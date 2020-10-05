بعد إطلاقها للمصريين في الخارج.. تعرف على مبادرة "اتكلم مصري"

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "اتكلم مصري"، والتي تهدف إلى ترسيخ تعليم اللهجة المصرية، لأبناء المصريين في الخارج، في محاولة منها لترسيخ العادات والتقاليد المصرية.

وتسعى الوزارة من المبادرة، لتقريب التواصل بين الاطفال والأهالي مع بلدهم ورفع الانتماء إليها، وتوضيح كل ما يخص الحضارة المصرية والعادات والتقاليد، وترسيخ القيم والمبادئ والأصول المصرية، وزيادة الشعور بأن هذا جزء أساسي من هذه الدولة.

وتهدف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، من المبادرة تعليم اللهجة المصرية واللغة العربية، عن طريق تطبيق عبر التليفون أو اللاب توب، وفيديوهات عليمة؛ بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، بالتعاون مع مجموعة من دور النشر.

وأطلقت الوزارة هذه المبادرة، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودور للنشر، ودعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وبالنسية للتعلم عن طريق برنامج علي الموبايل، يتاح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح، معد خصيصا لهذا الغرض، ومقسما حسب الفئات العمرية.

وسيتم استخدام الحضارة الفرعونية، والتاريخ والقصص المصرية، وكذلك روايات عن شخصيات مصرية، والتاريخ المصري المعاصر والقديم، بالإضافة إلى تعليم أطفال المصريين المقيمين بالخارج اللغة العربية بأحدث الطرق التعليمية، والرسوم المتحركة، وما يجذبهم للتعلم.

وتحتاج المبادرة لتضافر الجهود، من كل الجهات، وعلى رأسها الشخصيات الناجحة في المجتمع، والقادرة على التأثير في الشباب؛ حتى يتمكنوا من تقبل الثقافة المصرية، وبالطبع سيسهل عليهم تقبل اللغة العربية.

كما أن تعلم اللهجة المصرية، يرسخ الهوية الوطنية، وتهدف وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى ترسيخها بجانب الثقافة المصرية لدى أبناء المصريين في الخارج، بجميع الأعمار، وخاصة الأطفال