ترجمة مؤتمر لمرشح مستقبل وطن في الدقهلية بلغة الإشارة

اتبع وحيد فودة، مرشح التحالف الوطني، عن دائرة بندر المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شكلا دعائيا جديدا، بعقد "الملتقي الأول للشباب تحت عنوان قصة نجاح"، والذي جمع خلاله أكثر من 500 شاب وفتاة، من مختلف الأعمار، ومنهم مستويات علمية مختلفة.

وعرض المرشح وحيد فودة، خلال الملتقى الأول للشباب، قصصا لشباب استطاعوا أن يشقوا طريقهم بمفردهم، ويصنعوا لأنفسهم مشاريع خاصة.

وجري تنظيم الملتقي برعاية وحيد فودة، مرشح مستقبل وطن، بحضور نخبه من المحاضرين من الشخصيات، أصحاب قصص النجاح في العديد من المجالات، وبحضور مميز لذوي الهمم من الصم والبكم، وترجمت جميع كلمات الملتقي بلغة الإشارة للمرة الأولي في انتخابات المنصورة.

وعرض مجموعة من الشباب تجاربهم الإيجابية، والتي استطاعوا من خلالها أن يوظفوا إمكانياتهم، وينجحوا في حياتهم، وعرض بعضهم مشاريعهم من الصفر إلي أن أوجدوا مكانا لهم في مجتمع الأعمال.

وفي ختام الملتقي، تحدث وحيد فودة، قائلا: "سمعنا كلمات نخبة مميزة، وهم نخبة الكفاح والشرف، وأتمني من جميع الحضور وكلهم شباب وعطاء أن يأخذوا هذه النماذج كقدوة لهم، فهم يقدروا يحققوا النجاح، ويعملوا مثلهم، ويكونوا عند حسن الظن، وهذا التجمع الشبابي كله عطاء، ويقدروا يعملوا اللي هما عملوه".

وحكى مرشح مستقبل وطن، قصة نجاح اثنين من أخواته، هما ممدوح وصفوت فودة، قائلا: "أخي ممدوح بدأ حياته السياسية والخدمية وهو عمره 28 سنة، وأصبح نائب وهو عمره 30 سنة، وكان كل همه الخدمات المجتمعية لأهل المنصورة ومحافظة الدقهلية كلها، وعمره ما جاء له صاحب مظلمة ورفضة، وكان دائما يبحث عن الناس الغلابة وكان يقف في ضهرهم ويجيب لهم حقوقهم.. فني حياته لخدمة شعب المنصورة".

وأضاف وحيد فودة: "أخي صفوت قاعد علي كرسي متحرك منذ سنة 1990، ووهب حياته لخدمة المرضي، من أي مكان وليس المنصورة فقط"، متابعا: "اتخذت هؤلاء قدوة لي، فما فعلوه كان دائما أمام عيني وجعلوني أمشي في هذا الطريق، وأن أشعر بالناس بآلامهم وأحلامهم، وأن يكون لي دور في المصالح المجتمعية، وأدعوكم أن تأخذوا القدوة من المنصة لأنهم جميعا نماذج نجاحة في حياتنا".