بعد تصوير مؤتمر انتخابي.. تعرف على عقوبات استخدام الطائرات بدون طيار

أثار وجود طائرة بدون طيار لتصوير مؤتمر انتخابي لمرشحين مستقلين لمجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المؤتمر الانتخابي للمرشحين، سعيد محمد قاسم المرشح عن حزب حماة وطن رمز الجرار، والسيد إبراهيم السرساوي المرشح المستقل رمز الحصان، تواجد طائرة بدون طيار "درون" لتصوير المؤتمر الانتخابي الحاشد والذي عقد في قرية شنوان بدائرة المركز.

وتستعرض "الوطن" 6 بنود توضح الموقف القانوني لاستخدام الطائرات بدون طيار:

1- مجلس النواب وافق في عام 2017 على مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا.

2- نص القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا.

3 - يحظر استخدام الطائرات المحركة آليا إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع.

4- عرف القانون الطائرات المحركة آليا أنها عبارة عن أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار.

5- نص القانون على العقوبة في حالة استيراد أو استخدام الطائرات المحركة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- أكد القانون أنه يتم مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار الموقف مرة أخرى، وقال السيد إبراهيم السرساوي المرشح المستقل الذي استخدمت في مؤتمره الطائرة بدون طيار، إن أهالي القرية دعوه إلى مؤتمر لدعمه مضيفا "مينفعش أقول للناس انتوا جايبين إيه ومانعين إيه"، مؤكدا أنه سيشدد على الجميع في المؤتمرات السابقة الاهتمام بهذه التفاصيل لمنع حدوث مشاكل.

فيما قال سعيد قاسم المرشح الثاني لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم والذي شارك في المؤتمر، إنه لا توجد مخالفات قانونية فيما يخص هذا الشأن ولم يكن المقصود إثارة البلبلة، موضحا أنه حصل على الموافقات اللازمة.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة شبين الكوم، ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب، وماجد مير عبد المقصود أبو الخير عضو مجلس نواب مرشح عن مستقبل وطن رمز القلم، في مواجهة خالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفية عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، واللواء العناني حسن حمودة حسن لواء سابق مرشح عن الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، وحسين أحمد إمام الجندي مستقل رمز الأسد، وإيهاب محمد السيد حجازي مستقل رمز عنقود العنب، وأحمد نبيل عبد المحسن مدين رمز ساعة اليد.

كما شملت كشوفات الناخبين، محمد عبدالسميع مصطفى كاتب بالعيادة الطبية الشاملة شبين الكوم مستقل رمز السماعة، صلاح مجدي عبد العزيز عبد السلام يعمل بصيانة الأجهزة مستقل رمز مدفع، جمال عبد الستار عبد الغني سحنو حزب الحرية رمز قرص الشمس، السيد إبراهيم عبد الرحمن السرساوي مستقل رمز الحصان، أحمد يسري عبد الحميد مدرس مستقل رمز النجفة، عادل محمد البيومي عبد الجواد مستقل رمز التمساح، ووجدي عبد الحميد صقر، مراقب أمن مستقل رمز الكف، عبد الحميد محمود الصباغ مستقل رمز غصن الزيتون، ويوسف عبد الجواد يوسف عبد الجواد مستقل رمز المكتب، مصطفى عبد السلام العلسلي بدون عمل مستقل رمز السفينة.

كما تقدم للترشح هاني مصطفى أحمد خضر مستقل رمز الهدهد، هاني عبد المنعم عبد الغني عبد ربه محامي حر مستقل رمز الفراشة، علاء عبد الفتاح عبد المجيد موسي مستقل رمز التليفون المحمول، أيمن يوسف أبو العاطي عبد الله مستقل رمز الجرس، أسامة أحمد عز الرجال شلوه رمز بندقية الصيد، محمود محمد فخر الدين الأحمدي النعماني مستقل رمز السد العالي، وأسامه خليفه عيسى زايد مستقل رمز الغزال، حلمي مصطفى عبد الحافظ السيد بدر مستقل رمز التليفزيون، وشاه عطية محمد مبارك حاصلة على دبلوم صناعة مستقل رمز إشارة مرور.

كما شملت كشوفات الناخبين، مصطفى ماهر عبد الحميد مجاهد مستقل رمز الكاميرا، ومايكل فهمي نعيم سعد حاصل على دبلوم صناعة مستقل رمز الطائرة الهليوكوبتر، وسعيد محمد مصطفى قاسم عن حزب حماة وطن رمز الجرار الزراعي، هشام مصطفى محمد سعفان مستقل رمز الفنجان، وسمير شحاته محمد أبو حسين الوكيل مستقل رمز الفيل، هاني إبراهيم محمد أحمد الشرقاوي مستقل رمز الأتوبيس، أحمد زين العابدين محمد المنياوي مستقل رمز آلة الكمان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي مستقل رمز ثمرة الموز، أشرف عبد الله محمود الشافعي مستقل رمز العقرب.