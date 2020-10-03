ظهور طائرة دون طيار في مؤتمر انتخابي بالمنوفية يثير جدلا

آثار وجود طائرة بدون طيار لتصوير مؤتمر انتخابي لمرشحين مستقلين لمجلس النواب بقرية شنوان، عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في المؤتمر الانتخابي الذي شهد ظهور الطائرة الـ"درون"، المرشحين، سعيد محمد قاسم، المرشح عن حزب حماة وطن، رمز الجرار، والسيد إبراهيم السرساوي، المرشح المستقل رمز الحصان.

وقال السيد إبراهيم السرساوي، إن أهالي القرية دعوه إلى مؤتمر لدعمه مضيفا "مينفعش أقول للناس انتوا جايبين إيه ومانعين إيه"، مؤكدا أنه سيشدد على الجميع في المؤتمرات المقبلة الاهتمام بهذه التفاصيل لمنع حدوث مشكلات، فيما قال سعيد قاسم مرشح مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أنه لا توجد مخالفات قانونية فيما يخص هذا الشأن ولم يكن المقصود إثارة البلبلة.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة شبين الكوم، ترشح كل من: "المهندس أحمد عبد الحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب، وماجد مير عبد المقصود أبو الخير عضو مجلس نواب مرشح عن مستقبل وطن رمز القلم، في مواجهة خالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفية عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، واللواء العناني حسن حموده حسن لواء سابق مرشح عن الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، وحسين أحمد إمام الجندي مستقل رمز الأسد، وإيهاب محمد السيد حجازي مستقل رمز عنقود العنب، وأحمد نبيل عبد المحسن مدين رمز ساعة اليد.

كما شملت كشوفات الناخبين كل من: "محمد عبد السميع مصطفى كاتب بعيادة الطبية الشاملة شبين الكوم مستقل رمز السماعة، صلاح مجدي عبد العزيز عبد السلام يعمل بصيانة الأجهزة مستقل رمز مدفع، جمال عبد الستار عبد الغني سحنو حزب الحريه رمز قرص الشمس، السيد إبراهيم عبد الرحمن السرساوي مستقل رمز الحصان، أحمد يسري عبد الحميد مدرس مستقل رمز النجفة، عادل محمد البيومي عبد الجواد مستقل رمز التمساح، ووجدي عبد الحميد صقر، مراقب أمن مستقل رمز الكف، عبد الحميد محمود الصباغ مستقل رمز غصن الزيتون، ويوسف عبد الجواد يوسف عبد الجواد مستقل رمز المكتب، مصطفى عبد السلام العلسلي بدون عمل مستقل رمز السفينة.

كما تقدم للترشح كل من: "هاني مصطفى أحمد خضر مستقل رمز الهدهد، هاني عبد المنعم عبد الغني عبد ربه محامي حر مستقل رمز الفراشة، علاء عبد الفتاح عبد المجيد موسي مستقل رمز التليفون المحمول، أيمن يوسف أبو العاطي عبد الله مستقل رمز الجرس، أسامة أحمد عز الرجال شلوه رمز بندقية الصيد، محمود محمد فخر الدين الأحمدي النعماني مستقل رمز السد العالي، وأسامه خليفة عيسى زايد مستقل رمز الغزال، حلمي مصطفى عبد الحافظ السيد بدر مستقل رمز التليفزيون، وشاه عطية محمد مبارك حاصلة على دبلوم صناعة مستقل رمز إشارة مرور.

كما شملت كشوفات الناخبين كل من: "مصطفى ماهر عبد الحميد مجاهد مستقل رمز الكاميرا، ومايكل فهمي نعيم سعد حاصل على دبلوم صناعة مستقل رمز الطائره الهليوكوبتر، وسعيد محمد مصطفى قاسم عن حزب حماة وطن رمز الجرار الزراعي، هشام مصطفى محمد سعفان مستقل رمز الفنجان، وسمير شحاته محمد أبو حسين الوكيل مستقل رمز الفيل، هاني إبراهيم محمد أحمد الشرقاوي مستقل رمز الأتوبيس، أحمد زين العابدين محمد المنياوي مستقل رمز آلة الكمان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي مستقل رمز ثمرة الموز، أشرف عبد الله محمود الشافعي مستقل رمز العقرب".