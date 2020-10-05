السكة الحديد تستخرج 2000 رخصة قيادة لسائقي القطارات الروسية الجديدة

أكّد المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، أنَّه تمّ وبشكل رسمى استخراج نحو 2000 رخصة قيادة لسائقي القطارات بكل أنواعها المكيفة والـVIP والروسية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إصدار تصريح عمل "رخصة" لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنَّ ذلك سيعمل على عودة الأنضباط بشكل كامل.

"عبدالتواب": الرخصة الجديدة المستخرجة لسائقي القطارات مماثلة لرخص السيارات

وأضاف "عبدالتواب"، لـ"الوطن"، إلى أنَّ الرخصة الجديدة المستخرجة لسائقي القطارات مماثلة لرخص السيارات، ومدون بها وظيفة العامل والمنطقة التي يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال في رخص السيارات، موضحًا أنَّ التعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه، لافتًا إلى أنّ الهيئة تخطط لتطبيق هذا النظام على العاملين في تشغيل القطارات تباعًا، بحيث لا يستطيع العامل العمل دون حصوله على هذه الرخصة.

نائب رئيس السكة الحديد: تطبيق نظام الرخصة يستهدف حماية الركاب والعاملين وتشغيل القطارات بانضباط

وأشار إلى أنَّ نظام الرخصة الجديد الذي تطبقه الهيئة لأول مرة في تاريخها يستهدف حماية أرواح الركاب والعاملين، وتحقيق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات، حيث يتضمن خضوع العاملين لمجموعة من الاختبارات، تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي يعمل بها في تشغيل القطارات، سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة أو تحويلات أو مناورات، وغيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واجتيازه الاختبارات نفسية.

ونوه "عبدالتواب"، إلى أنَّ الرخصة التي يحصل عليها العامل صلاحيتها عامين، وتُجدد شريطة اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التي يحصل عليها العمال كل عام، مشيرًا إلى أنَّ عدم اجتياز العامل للاختبارات التي تسبق تجديد الرخصة تحوله إلى وظيفة إدارية بالهيئة بعيدة عن العمل في تشغيل القطارات، كما أنّ الراسب في الاختبارات يمكنه التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وحال عدم اجتيازها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

وقال إنَّ الهدف من إستخراج التراخيص والتصاريح للعاملين بجميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، عودة الانضباط والسلامة والحد من مخاطر القطارات، وتقليل الحوادث، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين معًا، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تعمل على قدم وساق لتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد، منوها إلى أن مع نهاية 2022 سيحمل جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة الرخص وتصاريح العمل.

وأردف "عبدالتواب"، أنَّ الهيئة تعمل على تقليل وقوع حوادث القطارات، مشيرًا إلى أنَّه لن يتهاون في محاسبة المقصرين.