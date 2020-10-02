محافظ البحيرة: السماح بالبناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب والإنشاءات للمبانى والعقارات والتى سبق لها الحصول على ترخيص البناء حتى أربعة أدوار فقط "أرضى + ٣ أدوار علوى" لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.

كما تضمن قرار اللواء المحافظ تكليف رؤساء الوحدات المحليه لمراكز ومدن المحافظة بإعداد حصر لتراخيص المبانى التى تم وقفها خلال فترة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا موضحا فيه الموقف التنفيذي والإنشائى للأعمال المنفذة لكل رخصة على حدة.

وكانت أعمال البناء توقفت بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات المصرية، وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، فضلا عن الوقف الكامل لها في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن وقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدته 6 أشهر كاملة، يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجلس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وشمل القرار مدينتي دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، باعتبارهما أكبر مدينتين بالمحافظة، وجرى التنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن.