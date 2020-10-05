مدير أمن كفر الشيخ يوزع حقائب ومستلزمات مدارس على غير القادرين

وزع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، حقائب ومستلزمات مدارس على عدد من الطلاب غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، اليوم، ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لإقامة معارض لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للجمهور إضافة إلى توزيع حقائب المدارس ومستلزمات المدارس مجانا للطلاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت المدرسة الفكرية بمدينة كفر الشيخ، توزيع مدير الأمن، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، حقائب مدرسية ومستلزمات المدارس على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن المبادرة وبمناسبة انتصارات اكتوبر، بحضور عدد من قيادات مديرية الأمن والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم، وعدد من قيادات مديرية التربية والتربية والتعليم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع الاستعدادات المكثفة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، معبرة عن سعادتها بتوزيع اللواء خالد العزب، مدير الأمن الحقائب المدرسية ومستلزمات المدارس على الطلاب في موقف انساني أشاد به الأطفال قبل أولياء أمورهم.

وفي وقت سابق افتتح اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، معرض "أهلًا مدرستي"، بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة حاتم عبد الغفار، لبيع مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار أقل عن السوق بجوار مديرية التربية والتعليم.

وقال مدير أمن كفر الشيخ، إن الوزارة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل التواصل مع المواطنين، وترسيخ روح المحبة والمودة بين كافة فئات المواطنين، من خلال إقامة معارض للسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع المواطنين.

وأكد أن المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها متوافرة بالمعرض من أجل الطلاب، وتبدأ التخفيضات من 25٪ إلى ما يقرب من 40%على جميع مستلزمات المدارس، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتفقد مدير الأمن، و رئيس الغرفة، أجنحة المعرض الـ18، حيث تضم معارض مصانع لإنتاج الادوات الكتابية وأخرى للزي المدرسي بكافة المراحل التعليمية والشنط والاحذية، فيما استعرض رئيس الغرفة نبذة مختصرة عن العارضين ونسبة الخصم الممنوحة بالمعرض .

وأثنى مدير الأمن علي الجهد المبذول من الغرفة في الإعداد للمعرض، وعلى جودة المنتجات المعروضة، وقام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع بالمعرض مرة أخرى.