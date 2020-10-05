"هيونداي ونيسان ورينو" الأعلى مبيعا لسيارات الملاكي خلال أغسطس الماضي

تتنافس سيارات الركوب "الملاكي" على لقب الأثر مبيعًا خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال أغسطس 2019، ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للسيارات داخل السوق المحلي، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير، جاءت "هيونداي" بالترتيب الأول في القائمة بمبيعات وصلت إلى 2185 سيارة، ونيسان بالترتيب الثاني بمبيعات 1696 سيارة، وبالترتيب الثالث جاءت "رينو" بمبيعات 1633 سيارة، ومن ثم جاءت علامتي "أوبل وفيات" بالترتيب الرابع والخامس في القائمة بمبيعات للأولى وصلت إلى 1304 سيارة والثانية 1213 سيارة .

وضم التقرير، مقارنة بين مبيعات كل علامة تجارية للسيارات الملاكي خلال أغسطس 2020 ومبيعاتها في أغسطس 2019، حيث ارتفع معدل مبيعات "هيونداي" خلال أغسطس 2020 مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 2019 سيارة، كما ارتفع معدل مبيعات "نيسان" خلال أغسطس 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 1670 سيارة.

وأبرز التقرير، ارتفاعًا في معدل مبيعات سيارات "رينو" خلال أغسطس 2020 مقارنة بمبعياتها في أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 581 سيارة، وأيضًا ارتفاعًا في مبيعات سيارات "فيات" خلال أغسطس 2020 مقارنة بمبيعاتها في أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 432 سيارة.