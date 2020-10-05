مصروفات مدرسية تزيد عن 2000 جنيه.. 9 أسباب للإقصاء من "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" حوالي 3.6 ملايين أسرة تشمل نحو 14.7 مليون فرد، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم النقدي يزيد عن 18 مليار ونصف سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

و"تكافل وكرامة" هو أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

معايير الإقصاء من تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الرسمى عدد من المعايير، حال توافرها سيتم إقصاء المستفيد من البرنامج، كالتالى:

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

ووضعت وزارة التضامن شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق:

- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

وأكدت وزيرة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة، أفضل ما فيه هو مشروطية الصحة والتعليم والتغذية والصحة الإنجابية، وقواعد بيانات الأسر والتي تفيد في معرفة من يقدر على العمل والإنتاج.