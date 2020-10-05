"الشباب والرياضة": مبادرة "مصر بلا غرقى" هدفها رفع الوعي الرياضي

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تقدم دائما وأبدا العديد من المبادرات، سواء على مستوي قطاع الشباب أو الآخر الرياضة، وأنها أطلقت مبادرة "مصر بلا غرقى" ويتبناها الاتحاد المصري؛ للغوص والإنقاذ، تحت رعاية الوزارة، والوزير والدكتور أشرف صبحي، لرفع وعي ثقافة الإنقاذ وتقليل حوادث الغرق لدي المصريين.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من الهام جدا أن تكون وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا حاضرة في كافة المناسبات الرياضية؛ لدعم كافة الاتحادات الرياضية سواء الأوليمبية، أو غيرها

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه يتم تقديم منتج يستهدف دمج كافة المواطنين المصريين في بوتقة رياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ورفع الوعي الثقافي الرياضي لدى كافة المواطنين، موضحا أن المبادرة تشمل المحترفين الرياضيين، وكافة المصريين؛ لأن هدفنا هو رفع الوعي الثقافي الرياضي.

ونوه الدكتور محمد فوزي، إلي أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المبادرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، من خلال مؤتمر صحفي يشهده الوزير ورئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.