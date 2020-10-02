"الشباب والرياضة": الشعب المصري ضرب اليوم نموذجا في الوفاء لبلده

علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية والنارية تحت شعار «رياضتك مناعتك»، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصري بالتحرير، احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وقال "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، إن المارثون بدأ من أمام المتحف المصري بالتحرير، حتى المتحف المصري الكبير، بمسافة 15 كم في زمن قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة.

وأكد الدكتور محمد فوزي، أن الهدف من الماراثون الاحتفال بنصر أكتوبر، والتأكيد على الدور الاجتماعي الذي تقوم به الوزارة، وتبني وجهة نظر القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية؛ للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين، وجعلها أسلوب حياة لكل المواطنين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "مصر فازت اليوم، والدكتور أشرف صبحي أكد على أهمية دور الشباب في التصدي للأفكار المغلوطة والسلبية، ارتكازا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرب الشعب المصري نموذجا كبيرا في الوفاء والانتماء إلى مصر، وتواجدوا في كل ميادين المحافظات، وعبروا عن حبهم لبلدهم ونصر أكتوبر المجيد".