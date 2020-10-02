"الشباب والرياضة" بجنوب سيناء تنظم سباقا للدراجات احتفالا بذكرى أكتوبر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن تنظيم مهرجان سباق للدراجات على هامش احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر وذلك يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الجاري.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية بصدد تنظيم ماراثون لسباق الدراجات، في مدينة الطور احتفالًا بذكرى تحرير سيناء.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم، أنه سيجرى فتح باب الاشتراك في الماراثون لكافة الفئات العمرية، من كبار السن فوق 60 عامًا، والشباب، والفتيات بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، والتي تعمل على رفع اللياقة البدنية.

وأوضح أنه جرى إعداد جوائز مالية للفائزين بقيمة 2000 جنيه للفائز بالمركز الأول، و1500 جنيه للمركز الثاني، و1000 جنيه للمركز الثالث.

ودعا مدير المديرية إلى المشاركة في هذا السباق، من خلال التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة، إدارة الرياضة بالاستاد الرياضي بطور سيناء.