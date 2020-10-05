إعفاء 2.2 مليون طالب "مستفيد الدعم النقدي" من المصروفات المدرسية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج " تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لما يقرب من مليون و100 ألف طالب، ليصبح الإجمالى 2 مليون و200 ألف طالب.

وأكدت "القباج"، أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع التربية والتعليم وإرسال بيانات بالرعاية لتحمل مصاريف الدراسة، إلى جانب تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، و2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 10 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، وأكاديمية السويدي الفنية، لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري، وإيمانا بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني.

وفي ذات الإطار، تتواصل الوزارة مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة، بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.