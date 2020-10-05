الوزراء: تحسّن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن شهر سبتمبر 2020.

وقال أسامة الجوهري إنّ التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، إذ سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس.

وأكد الجوهري، خلال التقرير، أن قيمة المؤشر تعكس أنّ القطاع الخاص غير النفطي سجل أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020، وأدى التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري.

وأوضح أنّ الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع 4 من المؤشرات الفرعية المكونة له، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس.

وانخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس.

وأضاف مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط ـ وفق التقرير ـ يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19، إذ ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة 3 أشهر، ما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020. كما أفاد التقرير بأنّ الشركات المصرية ظلت واثقة من حدوث توسع في الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

ولفت إلى أنّ التقرير أظهر الارتفاع في الإنتاج نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة، حيث أشارت الشركات التي شهدت زيادة في الطلب إلى أنّ تخفيف قيود كوفيد-19، ساهم في زيادة نشاط السوق وإحياء عقود التصدير.

وأشار التقرير إلى أنّ الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.