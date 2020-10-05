"الأورمان": إعمار 1912 منزلًا بالمنيا ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة"

أعلنت جمعية الأورمان، عن إعادة إعمار 32 ألف منزل فى 1158 قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها إعادة إعمار 1912 منزل فى 162 قرية بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنيا، ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة".

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في تصريح له اليوم، إن مشروع "أكفل قرية فقيرة" مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين وتنظيم قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

وأضاف أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية "الأورمان" أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح أهالى محافظة المنيا، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.

يشار أن جمعية الأورمان كانت قد وزعت 50 منح ماليه لعمل مشروعات تنموية للشباب بالقري الأكثر احتياجا، خلال زيارة وزيرة الهجرة للمنيا قبل أسبوع وذلك للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية.