شكاوى المواطنين من مصروفات المدارس الخاصة في طلب إحاطة للنواب

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، حول شكاوى المواطنين من المدارس الخاصة في ضوء تعاطيها مع العام الدراسي الجديد في إجبار الأسرة المصرية على دفع جميع الرسوم الدراسية بشكل كامل دون منح فرصة التقسيط، مثلما كان يتم فى الأعوام السابقة ووفق ما تتيح القوانين المنظمة.

وتضمن الطلب العديد الشكاوى من المواطنين جراء إجبارهم علي دفع الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة "كاش" دون إتاحة الفرصة للتقسيط، وهو أمر يمثل مواصلة للاستغلال السيئ من المدارس الخاصة للأزمات التى تمر بها الدولة المصرية، والضغط على المواطنين بأعباء جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من وزير التربية والتعليم وتفعيل جميع التحركات لتخفيف هذه الأعباء على المواطن.

ولفت "طلعت"، إلى أنه يؤمن بأن وضع المدارس الخاصة له بعض الاعتبارات ولكن ليس علي حساب المواطن وأسر الطلاب الذين يستهدفون فى الأساس السعي نحو خدم تعليمية أفضل وبمستوى متطور، وبالتالي لابد من الرقابة والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لهذه الشكاوى، والسعي نحو وضع حد للاستغلال السيئ من المدارس الخاص لأزمات الدولة المصرية والضغط على المواطن.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم في مصر ومواجهة تحدياتها، ضرورة مهمة، وهو ما يقوم به وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ونلمس خطوات فعالة فى ذلك ولكننا مازلنا بمزيد من الجهد والتعاون بين الجميع وفي القلب منهم أيضا الأسرة المصرية.