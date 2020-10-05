تعيين مصطفى الفقي والمسلماني عضوين في مجلس جامعة مطروح

أصدر مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفي النجار، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، والكاتب السياسي رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية عضوين في مجلس الجامعة.

وأعرب المسلماني عن تقديره للاختيار قائلا: "تلقيت ببالغ التقدير اتصالا هاتفيا من الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح يبلغني فيه بعضويتي مع الدكتور مصطفى الفقي في مجلس الجامعة، إنها لسعادة غامرة العمل مرة ثانية مع الدكتور مصطفى النجار، حيث سبق أن عملنا معًا في مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية لمدة 4 سنوات".

وأكد: "فيها تعلمت الكثير من أساتذة كبار مثل الدكتور صديق عبد السلام والدكتور مختار يوسف، ونخبة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية المرموقة، وإنني إذ أهنئ الجامعة الجديدة بانطلاقتها القوية، وبدء العمل في مقرها الجديد لتكون معلماً رفيعاً لمحافظة مطروح، فإنني أتشرف بالعمل في مجلس الجامعة الموقر، من أجل تعزيز مكانتها العلمية ودورها النهضوي".

وتعد جامعة مطروح التي تأسست عام 2018 بعد ضم فرع جامعة الإسكندرية بمطروح إليها أحدث الجامعات الحكومية المصرية، وتضم الجامعة 11 كلية منها كليات الآثار، والسياحة والفنادق، وعلوم البترول، والتربية، والزراعة الصحراوية، والطب البيطري والذكاء الاصطناعي.