8 فئات معفاة من مصاريف الدراسة بالمنيا.. تعرف عليها

أعلنت مصادر بمديرية التربية والتعليم في المنيا، اليوم الاثنين، أن الحالات المعفاة من المصروفات الدراسية تشمل 8 فئات.

وتتضمن هذه الفئات "المستحقين لتكافل وكرامة، وأبناء المسجونين بعد إجراء بحث اجتماعى، وأبناء المرأة المعيلة، وأبناء المرأة المهجورة من زوجها بمستندات يقدمها ولي الأمر، وأبناء مصابي الثورة والشهداء، والمتقدمين لمدارس صديقة الفتيات، وأبناء مدارس التعليم المجتمعي، والطلاب الملتحقين بمدارس محو الأمية".

وبدأت مدارس المنيا، اعتباراً من بداية هذا الأسبوع، في توزيع الكتب على التلاميذ بكافة المراحل التعليمية، دون الارتباط بدفع المصروفات الدراسية، التي حددتها الوزارة مع إعفاء الحالات السابقة من دفع المصروفات.

وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لكل مرحلة، وتشمل من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، وتبلغ 300 جنيه، وبالنسبة للصفوف الثاني والخامس والسادس الابتدائي، تبلغ 200 جنيه، ومن الصف الأول الإعدادى وحتى الثالث الإعدادى والثانوى 500 جنيه، وشددت على عدم ربط توزيع الكتب، ودفع المصروفات الدراسية على مرحلتين.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم 17 أكتوبر الجاري، ويستمر العام الدراسي حتى 24 يونيو 2021، بمدة دراسة فعلية 33 أسبوعاً، بناءً على القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة، التي أصدرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، في اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.