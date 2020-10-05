"الداخلية" تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بمديريات الجمهورية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة،في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن التالي:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 134 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

رشاش.

(11) بندقية آلية .

(2) بندقية رصاص.

(23) بنادق خرطوش.

(11) طبنجة .

(108) فرد محلى.

(142) طلقة مختلفة الأعيرة.

(177) قطعة سلاح أبيض.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55784) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

(260) حكم جناية.

(15063) حكم حبس جزئى.

(3133) حكم حبس مستأنف.

(28029) حكم غرامة.

(9299) حكم مخالفة .

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (166) قضية، و173 متهما بحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (26,188 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (23,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,337 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,445 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (225جرام)

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,280 كيلو جرام)

كمية من البودرة المخدرة وزنت (240جرام).

(1618) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين، ارتكبوا (11) حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (30) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (20) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (151) مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 5 دراجات نارية).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (13127) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.