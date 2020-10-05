متدربو "البرنامج الرئاسي" يتفقدون مشروعات تطوير مدينة بنها

أجرت إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، جولة ميدانية اليوم، للمشروعات الجارية بمدينة بنها، رافقها متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدأت الجولة بتفقد تطوير منطقة كورنيش النيل من كوبرى كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، في إطار جهود المحافظة للإرتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.

وتفقدت نائبة المحافظ أعمال تطوير شارع "فريد ندا" المدخل الرئيسي للمدينة ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة أمام شارع كلية التجارة، وعمل "محور آمن" أمام الشهر العقارى ويشمل المخطط التجميلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوى الهمم.

كما تفقدت مشروع تطوير مركز شباب أتريب المقام على مساحة 2100 م٢، وأعمال المبادرات الشبابية بطحلة ومصنع وظيفتك جنب بيتك، والمنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 46 فدان بإجمالى 147 وحدة صناعية.