نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شبرا

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، اليوم الخميس، للإطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكد من الالتزام بنقل التراكمات، أولًا بأول، إلى مدفن أبو زعبل للتخلص الآمن منها، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشارت "ريان" إلى أن المحطة الوسيطة بالقطاوي، مقامة على مساحة فدانين بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفه إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وتابعت ريان، إزالة تراكمات القمامة من شوارع المنطقة أولاً بأول، واستمعت لشكاوى الأهالي، في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وتفقدت نائب المحافظ، شارع 25 القطاوي، ومنطقة مدرسة علي مبارك وشارع "بهتيم - إسكو" وكلفت رئيس حي شرق شبرا بضرور إزالة كافة التراكمات الموجودة بشارع 25 القطاوي، وإرسال تقرير عما جرى إزالته، مؤكدة أن توفير بيئة نظيفه للمواطن، حق أصيل له.

وأوضحت "ريان"، أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تقوم به على المحطات الوسيطة، مشيرة إلى تشديدها على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين من تراكم القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها.