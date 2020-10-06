الصحة تقرر علاج 3 أطفال مصابين بفشل كلوي وضمور بالمخ

استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستغاثة جدة من محافظة بني سويف أطلقتها عبر "الوطن" لعلاج أحفادها الثلاثة المصابين بالفشل الكلوى وضمور بالمخ.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة كلفت المكتب الإعلامى بالتواصل الفورى مع جدة الأطفال وأمهم.

وأضاف "مجاهد" لـ"الوطن" أنه تم التواصل مع الأم إيمان جودة، والتى أكدت أن لديها ثلاثة أطفال، هم "مصطفى" 14 عاما تلميذ فى الصف الثانى الإعدادى، ويعانى من فشل كلوي بيغسل كلى منذ 9 سنين، والثانى "مروان" 7 اعوام، ويعانى من ضمور فى المخ، والثالثة "رحمة" 4 أعوام، وتعانى من التهاب شديد بالكلى".

جدة تستغيث لعلاج أحفادها الثلاثة: مصابون بالكلى وضمور بالمخ

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه بعد الاتصال بالأم، قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علاج الأطفال الثلاثة على نفقة التأمين الصحى، وذلك بعد مناظرة أطباء مستشفى أحمد ماهر التعليمى حالتهم بتوقيع الكشف الطبى عليهم واجراءات التحاليل والأشعة اللازمة صباح الخميس المقبل، حيث سيكون فى استقبالهم الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المستشفى.

وكانت الجدة كاميليا المقيمة في قرية "كوم أبو خلاد" بمحافظة بني سويف، أكدت في حديثها لـ"الوطن" لعلاج أحفادها الثلاثة من الفشل الكلوي والضمور في المخ، قائلة: "بنتي ممرضة وجوزها أرزقي يوم شغل ويوم لأ".

وأشارت إلى أنهم لا يملكون المال الكافي لتكاليف العلاج أو المواصلات للمستشفيات في القاهرة، واستكملت حديثها ببكاء شديد: "دول أحفادي مقعداهم معايا عشان هي بتروح كل شوية بمصطفى يغسل كلى، والله ما معانا فلوس ومش عارفين نوصل لحد".