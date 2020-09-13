محافـظ المنوفية يلتقي حالة إنسانية ويقرر صرف إعانة مالية عاجلة

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بمكتبه أحد الحالات الإنسانية بناحية كفر المصيلحة بمركز ومدينة شبين الكوم.

واستمع محافظ المنوفية للمواطنة والتي تعاني من ضمور بعضلات اليدين ويعاني ابنها الوحيد الطفل محمد من مشكلة في أوتار القدم اليسرى جراء عملية جراحية أجريت له ولم يتمكن من المشي بشكل تام، موضحة بأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية أخرى حتى يتكمن من السير بشكل طبيعي وتحتاج مساعدة مالية لإجراء العملية لإبنها نظرا لتكلفة العملية وعدم مقدرتها ماليا.

وعلى الفور قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة، كما قام بالاتصال هاتفيا بالدكتور محمود أبو قورة عميد كلية طب المنوفية، حيث تم التنسيق لاستقبال الطفل اليوم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء العملية الجراحية له بمستشفى الجامعة.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالمواطنين وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرا إلى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.