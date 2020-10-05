طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري والعظمى تصل لـ34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

وأوضحت الهيئة أنّ الطقس يكون حار نهارا على القاهرة والوجة البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وأشارت التوقعات إلى أنّ الطقس على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال الرياح.

بينما يسود طقس حار على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، مع اعتدال الرياح، نهارا، ومعتدل في الليل، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، أثناء النهار، وفي الليل يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة بأنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار تصل لنسبة 30% على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر البحرين المتوسط والأحمر فهي تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 22

الإسكندرية 32 21

وادي النطرون 32 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 21

السلوم 33 23

سيوة 34 20

بورسعيد 30 24

دمياط 30 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 22

طابا 34 22

كاترين 30 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 35 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 24

الأقصر 38 23

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 38 26

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 32 27