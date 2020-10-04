الطقس اليوم الأحد 4-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

الطقس في مصر

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.

وعن حالة الملاحة البحرية فيكون ارتفاع الموج في البحر المتوسط خفيف إلى معتدل من متر إلى متر وربع، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الأحد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية بدولة الكويت، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وذلك نهارا، أما ليلا فيكون الطقس مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وعن حالة البحر فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم وذلك نهارا ، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم..