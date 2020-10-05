إحالة مديرة مدرسة و17 معلماً في قها للتحقيق بسبب "التزويغ"

قرر مدير إدارة قها التعليمية، في محافظة القليوبية، صلاح محروس، إحالة مديرة إحدى المدارس الإعدادية، و17 معلماً بنفس المدرسة، للتحقيق أمام الشئون القانونية، بعد رصد غيابهم عن العمل في المواعيد الرسمية بدون إذن أو عذر قانوني.

وأثناء جولة تفقدية مفاجئة شملت مدرسة "السيفا" الإعدادية، صباح اليوم الاثنين، فوجئ مدير الإدارة التعليمية بتغيب عدد كبير من المعلمين، من ضمنهم مديرة المدرسة، حيث تبين أن قوة المدرسة 27 معلماً، لم يحضر منهم سوى 8 فقط.

كما تفقد "محروس" فصول ومرافق المدرسة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، حيث تلاحظ تدني مستوى النظافة بها، وعدم صلاحية بعض التجهيزات بالمدرسة، نظراً لعدم إجراء أي أعمال صيانة بها.

وفي نهاية الزيارة، قرر مدير إدارة قها التعليميه إحالة مديرة المدرسه و17 مدرساً للتحقيق أمام الشؤن القانونيه بالإدارة، نظراً لتغيبهم عن العمل، وترك المدرسه غير نظيفة، وعدم إجراء أعمال الصيانة البسيطة بها، في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي وقت سابق، تفقد مدير الإدارة التعليمية عدداً من المدارس التابعة للإدارة في نطاق مدينة قها والقرى التابعة لها، ومنها مدرسة قها الرسمية للغات"، وقها الجديدة الابتدائية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد "محروس" على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية ببعض المدارس، استعداداً لبدء الدراسة، والالتزام بالقرارات الوزارية بشأن اليوم الدراسي في كل مرحلة، كما شدد على مديري المدارس ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية فوق أسطح المدارس، والحفاظ عليها نظيفة، والاهتمام بنظافة مساحات الفراغات بشكل دائم.