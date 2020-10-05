السياحة: 1035 مطعما وكافتيريا سياحية حصلوا على شهادة السلامة الصحية

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن عدد المطاعم والكافيتريات السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بلغ 1035 مطعما وكافيتريا، لافتا إلى أن تلك المنشآت استوفت كافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح "العاصي"، أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وكشف تقرير صادر الشهر الماضي عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن لجنة المتابعة بالغرفة أكدت التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة يقوم بالمرور الدوري على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات، وتبين التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات.

وأشار فريق العمل فى التقرير الذي أعده شريف صادق، عضو مجلس الإدارة، أن جميع المطاعم السياحية تقوم بشكل دوري بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة متواصلة لكافة الأماكن والمرافق التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي عممتها الغرفة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، للحماية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح صادق، رئيس لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن جميع المطاعم نفذت عمليات التعقيم، ووزعت القفازات والكمامات على موظفيها، ووفرت أجهزة التعقيم اليدوية في كافة أنحاء المنشأة، مشيرا إلى أن بعض المطاعم تشترط على روادها إجراء عملية التعقيم على مدخل المطعم وقبل الدخول.

وتابع مساعد وزيرالسياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: "نعمل على نشر الوعي من خلال أعضاء وفريق عمل اللجنة لشرح آليات التعامل والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما أن اللجنة بصدد الانتهاء من تصميم "بروشورات" وملصقات توعوية وتثقيفية بطريقة مبتكرة مستخدمة فيها أحدث الطرق الحديثة الطباعة".