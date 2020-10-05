مصنع لإعادة تعبئة زيوت مستعملة للسيارات وبيعها علي أنها ماركات مستوردة بالمنوفية

في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .

صرح الدكتور /أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية فى ضبط مصنع غير مرخص لانتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الاسواق ، و اعادة طرحها فى عبوات تستخدم علامات تجارية توحى بان المنتج تم تصنيعه فى دولة الامارات العربية على خلاف الحقيقة مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأضاف رئيس الجهاز أن الفرع الاقليمى بمحافظة المنوفية قد قام باعداد حملة توجهت الى مقر المصنع فى منطقةزراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية بمم ،وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتم ضبط عدد 130كرتونه تحتوى كل واحدة منها على عدد 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها اى بيانات مملوءه بالزيت كل جركن سعته 5 لتر زيت بإجمالي 650 جركن ، و عدد 5 براميل صاج سعةالواحد 200لتر بإجمالي 1000لتر معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها اى بيانات ، كما تم ضبط عدد 2فنطاس سعة الواحد منهم 1طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما اية بيانات بالاضافة الى عدد 1فنطاس سعة 1طن يحتوى على 700لتر من الزيوت غير مدون عليها اى بيانات ، كما تم ضبط عدد واحد ماكينه تقليب زيت سعة 8طن مملوءه بكمية 4طن زيت مجهوله المصدر ، وعدد 62 جركن زيت سعة الجركن 20لتر مجهولة المصدر ، و عدد واحد ماكينه تقليب زيت سعة 1 طن ، وعدد 1ماكينه تعبئة جراكن زيت ، و عدد 144 جركن فارغ يستخدم فى تعبئه الزيوت، وعدد 56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20لتر ، و عدد 540 جركن فارغ سعة 1.5 لتر يستخدم في تعبئة الزيوت ، و عدد 360جركن فارغ سعة 1 لتر ، كما تم ضبط عدد 48ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوى كل ربطه على 25كرتونه فارغه بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئه المنتجات ، و عدد 6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1طن ، ، وعدد 450 ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS 333 ، DION ومدون عليها عبارة صنع فى الامارات العربية المتحدة .وقال رئيس الجهاز ان اجمالى مضبوطات الحملة التى تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية تصل الى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة و مخلوطة ومجهولة المصدر ، تم جمعها مستعملة من الاسواق فى محاولة لاعادة تدويرها و طرحها بالاسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة ، وقد تم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة تلا والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .وأشار رئيس الجهاز الى استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .